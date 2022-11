En Turquie, 20 ans de pouvoir pour Erdogan

Le 3 novembre 2002, des élections anticipées en Turquie portent au pouvoir un parti fondé à peine un an plus tôt : l’AKP, Parti de la justice et du développement. C’est le début de 20 ans de règne de Recep Tayyip Erdogan. L’actuel président a profondément changé son pays, bâtissant un régime de plus en plus autoritaire. Alors qu’un nouveau scrutin se profile, des électeurs de la première heure lui restent fidèles, quand d’autres lui ont tourné le dos.