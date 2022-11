Good Move: les filtres de circulation en service fin novembre dans le Pentagone

La Ville de Bruxelles a largement remanié, le 16 août dernier, la mobilité dans le Pentagone. Dans le cadre du plan Good Move, l’équipe de Philippe Close (PS) a créé huit boucles de circulation. Les autorités locales cherchent à adoucir la mobilité des différents quartiers. Elles avaient prévu une mise en place en deux phases. La première a eu lieu durant les vacances d’été. La seconde interviendra à la fin du mois de novembre. Une dizaine de filtres de circulation deviendront effectifs. Concrètement, les conducteurs ne pourront plus passer dans certaines rues sans une dérogation. Les filtres fonctionneront avec un système de reconnaissance de plaques d’immatriculation. Un dispositif de caméras ANPR permettra de faire le tri parmi les automobilistes. « Ceux sans dérogation recevront dans un premier temps un courrier d’avertissement. Et dans un second temps, si cela se répète, une sanction administrative communale », explique le cabinet de l’échevin bruxellois de la Mobilité Bart Dhondt (Groen).