Eteignez en sortant

L’éclairage, c’est 15 % de la consommation totale d’électricité d’un foyer moyen. Tellement évident qu’on ne va pas le répéter : éteignez la lumière en sortant de la pièce… et n’utilisez l’éclairage artificiel qu’en dernier recours. L’éclairage le moins coûteux est celui qui n’est pas allumé. Dans les zones à fréquentation plus irrégulière (couloirs, cave, WC, garage…), installez des détecteurs de présence ou une minuterie qui couperont l’électricité dès que vous serez sorti. Pour s’éclairer ? Des LED ! Elles consomment beaucoup moins et durent plus longtemps que les ampoules classiques. Dix ampoules de 100 watts qui brûlent 2 heures par jour et que l’on remplace par des LED, c’est 657 kWh économisés chaque année, près de 400 euros.