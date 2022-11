Les Rangers entrent dans l’histoire de la Ligue des Champions… en devenant la pire équipe de la phase de groupe!

Avec six défaites en six matches, on ne peut pas dire que les Glasgow Rangers ont réalisé le parcours rêvé en Ligue des Champions. Tombés dans le même groupe que Liverpool, Naples et l’Ajax Amsterdam, les hommes de Giovanni van Bronckhorst n’ont pas réussi à engranger le moindre point dans ce groupe A.

Pire encore, ceux qui ont notamment éliminé l’Union Saint-Gilloise pour arriver à ce stade de la compétition ont encaissé 22 buts, et ils n’en ont inscrit que deux. Avec une différence de buts de -20, les locataires de l’Ibrox Stadium détrônent le triste record détenu jusque-là par le Dinamo Zagreb, qui affichait une différence de buts de -19 lors de la saison 2011-2012.