Kengo Kuma, le designer qui veut «faire disparaître» l’architecture dans le paysage

A Séville, l’influent designer japonais s’attache à la conception de son premier bâtiment en Espagne. De son point de vue, dans l’après-pandémie, il faut repenser la relation de l’être humain avec l’espace et son environnement.

Kengo Kuma (67 ans, né à Yokohama au Japon) a consacré une bonne partie des quelque 48 heures de son séjour à Séville à étudier les moindres détails de la cathédrale de cette ville. L’architecte japonais s’est rendu la semaine dernière dans la capitale andalouse pour présenter celui qui sera son premier projet en Espagne, le «Cube de l’ancienne fabrique de tabac». Cette conception s’inscrit dans un ambitieux complexe axé sur le tourisme et l’innovation et promu par le groupe KKH, qui comprend un hôtel de luxe, une passerelle le long des berges du Guadalquivir et des espaces verts urbains confiés à d’autres architectes tels que Carlos Ferrater ou l’ingénieur français Michel Virlogeux.