Céréales ukrainiennes: Poutine menace à nouveau de quitter l’accord céréalier

« Mais même si la Russie se retire de cet accord (…), nous serons prêts à fournir la totalité du volume de céréales qui a été livré depuis le territoire de l’Ukraine aux pays les plus pauvres », a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.

La Russie avait annoncé plus tôt mercredi reprendre sa participation à l’accord céréalier avec l’Ukraine, conclu sous l’égide de l’ONU et de la Turquie en juillet, disant avoir reçu des garanties écrites « suffisantes » de la part de Kiev. Moscou avait suspendu sa participation samedi après une attaque sur sa flotte en Crimée qu’elle a imputée à Kiev et à son allié britannique.