Fini la correctionnalisation, des peines en «niveaux»… ce qui est prévu dans le futur Code pénal

Créé il y a plus de 150 ans, le Code pénal est la base de notre vie en société. Il est appelé à changer, et le projet qui le simplifie et le « dépoussière » est terminé. « Le Soir » s’en est procuré les grandes lignes.

En septembre 2018, les deux membres de la Commission de réforme du Code pénal, Damien Vandermeersch, professeur à l’UCLouvain et avocat général à la Cour de cassation, et Joëlle Rozie, professeure à l’université d’Anvers, avaient claqué la porte après avoir travaillé durant trois ans sur la modernisation du Code pénal pour le ministre de la Justice précédent. Les deux experts estimaient que leur projet, tendant à dépoussiérer et simplifier le Code pénal vieux de plus d’un siècle et demi, avait été trop dénaturé par les retouches effectuées par le gouvernement, notamment en prévoyant des peines d’emprisonnement même pour les faits les moins graves. Ils ont cependant accepté de rempiler au début de cette législature, épaulés par un troisième spécialiste, et ce long travail a enfin passé, pour sa première partie, le cap de l’adoption par le conseil des ministres – l’annonce sera faite par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) après les congés.