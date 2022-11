Bruxelles: feu vert pour le projet immobilier «The Dome»

Les travaux débuteront dès le début de l’année 2023 et devraient durer deux à trois ans.

La Région a vendu ce bâtiment en 2018 en posant comme conditions à l’acheteur de donner à celui-ci un usage multifonctionnel. Ce projet de VDD Project Development et Vervoordt r.e. réinterprète l’architecture haussmannienne typique des avenues du centre de Bruxelles en accentuant les éléments de façade verticaux, explique Johan Vandendriessche, managing partner de VDD Project Development. D’autres éléments à valeur historique, comme le dôme, sont également réutilisés, ajoute-t-il.

La Région bruxelloise a donné son feu vert mercredi au projet immobilier de 21.000 mètres carrés baptisé «The Dome». Doté d’un dôme en cuivre, ce bâtiment emblématique est situé à proximité de la place la Bourse, du boulevard Anspach et de la rue Paul Delvaux.

« L’une des meilleures décisions pour Bruxelles »

«La décision de réaménager les grands boulevards en un piétonnier de qualité était l’une des meilleures décisions prises pour Bruxelles au cours de ces dernières décennies», estime Pascal Smet, secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme.

Du côté de la rue Paul Delvaux, une partie du rez-de-chaussée et le premier étage accueilleront la première succursale belge de la chaîne de produits alimentaires italiens Eataly. Le supermarché Delhaize situé rue Marché aux Poulets s’étendra au sous-sol. Des bureaux flambants neufs se trouveront aux deuxième, troisième et quatrième étages. Du cinquième au huitième étages, 55 appartements seront mis en location. Les locataires auront accès aux jardins situés sur le toit. Les travaux débuteront dès le début de l’année 2023 et devraient durer deux à trois ans.

« Le centre-ville est en pleine évolution »

«The Dome est un nouveau projet économique dans le piétonnier de Bruxelles. D’autres exemples immobiliers l’ont déjà démontré: le centre-ville est en pleine évolution, et de plus en plus d’investisseurs soutiennent notre stratégie urbaine», déclare Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Construit dans les années 1870, le bâtiment s’appelait à l’époque «Les grands magasins de la Bourse» car il abritait le premier grand magasin de Belgique. Après un incendie en 1948, ce bâtiment a été réaménagé en immeuble de bureaux et de commerce au début des années 1970. Les bureaux d’Actiris s’y trouvaient encore il y a quelques années. Le rez-de-chaussée abrite depuis de nombreuses années un magasin Delhaize.