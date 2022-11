Elections israéliennes: la dérive droitière nous explose à la figure

Qui peut s’étonner du résultat (provisoire) des élections israéliennes ? La dérive droitière du pays progresse depuis des années. Cette fois cependant, un cap choquant a été franchi : un bloc de droite et extrême-droite pourrait obtenir une majorité absolue à la Knesset. Il faut évidemment attendre les résultats définitifs et l’issue des négociations post-électorales. Mais des partis racistes et suprémacistes juifs pourraient bien faire leur entrée dans le gouvernement. L’Union européenne et ses Etats membres vont-ils enfin ouvrir les yeux sur la dangerosité de l’errance d’un de leurs principaux alliés ? Et enfin utiliser les leviers qu’ils ont entre leurs mains, malgré leurs criants besoins en gaz israélien ?