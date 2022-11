Vincenzo Nibali impressionné par la maîtrise de Remco Evenepoel: «Il est absolument exceptionnel»

Avec Philippe Gilbert et Alejandro Valverde, c’est le troisième carnassier à avoir raccroché cet automne. Le Requin de Messine, 37 ans, incarnait la classe absolue sur la machine, la capacité à cibler et valider ses objectifs comme à avaler les descentes d’une respiration. Le Squale a écrit la grande histoire de son époque comme la mâchoire du requin marque la chair.

Un Tour de France (2014), deux Giro (2013 et 2016), une Vuelta (2010), deux Lombardie (2015 et 2017) ou une « masterclass » à Milan-Sanremo en 2018 en résument les grandes lignes. Rencontre, dans le lobby aussi luxueux que démesuré d’un palace singapourien, avec un véritable esthète du vélo.

Vincenzo Nibali, vous avez officiellement raccroché le vélo il y a trois semaines en Lombardie, même si vous faites durer un peu le plaisir ici à Singapour puis au Critérium de Saitama, au Japon, ce week-end. Comment vous sentez-vous après avoir mis un terme à une carrière longue de 18 ans ?

Arrêter, c’est un point de passage, surtout après une carrière longue mais ça devait forcément arriver un jour. Je ne savais juste pas quand il arriverait. J’ai eu de très belles cérémonies d’adieu à la Vuelta et au Tour de Lombardie mais j’ai continué à être en mouvement depuis, à voyager vu les nouvelles activités qui m’attendent. Je suis content de quitter le cyclisme de cette manière, en restant occupé car, du coup, je n’ai pas encore vraiment eu le temps de réfléchir au fait que ça se termine (sourire). Je vis toujours le cyclisme et je suis ravi de pouvoir le faire encore deux week-ends en plus. Ici à Singapour puis ce dimanche à Saitama, où les deux critériums sont de très belles vitrines pour le sport cycliste. Et surtout très importantes pour l’essor de notre sport.