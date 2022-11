Pour apprendre le néerlandais, la théorie du coup de foudre

Pour qu’un francophone devienne bilingue, on a tout essayé. Ou plutôt, on a beaucoup promis et si peu tenu. En Wallonie, près d’un tiers des élèves quitte aujourd’hui la sixième secondaire sans avoir eu un seul cours de néerlandais, et seulement un élève sur 100 a fait tout son parcours avec le néerlandais comme choix prioritaire. Entre le « tous bilingues » de Laurette Onkelinx et la toute récente proposition de loi que le MR veut déposer pour obliger à l’apprentissage du néerlandais dès la première primaire, un pas énorme vient d’être franchi par le gouvernement francophone. Sur proposition de la ministre Caroline Désir, il est acté que l’apprentissage des langues se fera à partir de la troisième primaire dès la rentrée d’août 2023 en Wallonie, comme c’est déjà le cas à Bruxelles. Mais surtout qu’à un terme fixé à la rentrée 2027-2028, c’est l’enseignement du néerlandais comme première langue moderne qui sera obligatoire pour tous dès la troisième primaire.