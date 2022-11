Lieven Maesschalk évoque la blessure de Romelu Lukaku: «Nous allons évaluer la situation au jour le jour»

À exactement vingt jours de Belgique-Canada, Romelu Lukaku s’est engagé dans un contre-la-montre auquel même Remco Evenepoel n’aurait pas aimé participer. De la patience et beaucoup de travail en coulisses pour le meilleur buteur des Diables rouges, revenu en Belgique en début de semaine avec l’espoir d’être remis sur pied par le magicien anversois, Lieven Maesschalck, et tout le staff national. Le meilleur physiothérapeute du Royaume ne pourra malheureusement pas aller plus vite que le temps, lui non plus, pour traiter ce qui a de plus commun chez les footballeurs professionnels : une blessure aux ischios. « Nous allons essayer de le préparer », a-t-il brièvement expliqué mercredi face à la presse flamande, sans aller plus loin quant aux chances de Big Rom d’être présent, sur le terrain, à Doha le 23 novembre. « Nous allons évaluer sa situation au jour le jour, nous déciderons ensuite s’il doit rester en Belgique ou pas. Je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus. »

Alors que Roberto Martinez se « réjouissait » de voir Lukaku faire son retour avec l’Inter la semaine dernière, comptant sur les derniers matches avant la trêve pour lui permettre de retrouver le goût de la compétition, le sélectionneur devra désormais se contenter de récupérer son meilleur attaquant sans savoir s’il sera prêt, physiquement et mentalement, pour disputer la Coupe du monde. « Romelu a beaucoup d’expérience et est assez fort mentalement pour rebondir. Nous avons déjà eu le cas avec Kompany et Witsel, avant le Mondial 2018 et l’Euro 2020 », a rappelé Lieven Maesschalk. S’il sera incertain jusqu’au bout pour l’entrée en matière des Diables au Qatar, Romelu Lukaku devrait normalement pouvoir tenir sa place face au Maroc et à la Croatie si sa cuisse gauche ne le gêne pas davantage d’ici-là.