«Rouche toujours!»: un livre à caractère historique pour les 125 ans du Standard

A l’occasion de son 125e anniversaire, qui surviendra l’année prochaine, le Standard a décidé de collaborer avec les Editions Chronica et le duo d’auteurs David De Myttenaere et Michel Dubois afin de sortir un livre retraçant l’histoire du club.

« Rouche toujours ! » : c’est l’intitulé de l’ouvrage, de belle qualité, consacré aux 125 ans du Standard, que le club liégeois fêtera par une série d’événements tout au long de l’année 2023. Dont, avec deux mois d’avance et à l’approche des fêtes de fin d’année, la sortie de ce livre officiel de 188 pages qui lance quelque part les festivités et offre un plongeon dans le passé à travers les actes et les décisions de différents hommes forts du club, de Joseph Debatty, le tout premier président, au tandem formé par Josh Wander et Steven W. Pasko, les propriétaires américains actuels.

Si l’ouvrage comprend une rétrospective illustrée de l’ensemble des maillots portés par l’équipe liégeoise depuis 1974 et l’instauration du football professionnel en Belgique, mai aussi les statistiques relatives aux années où le Standard a décroché un trophée, la part belle est faite à l’interview et aux témoignages des légendes du club, « ces joueurs significatifs qui ont un palmarès avec le Standard et dont la carrière reste étroitement liée au Standard », le dit David De Myttenaere, l’un des deux auteurs. C’est le cas d’Axel Witsel, de Marouane Fellaini et encore Michel Preud’homme.