«À propos», le podcast du «Soir» du 3 novembre: pourquoi ça bloque entre patrons et syndicats au niveau des augmentations salariales

Par Pierre Fagnart Publié le 3/11/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

C’est compliqué entre patrons et syndicats. A la fin de la semaine dernière, une réunion du groupe des 10 a tourné court, le désaccord est profond, en particulier sur la norme salariale, et la grève générale prévue la semaine prochaine ne va pas arrondir les angles. Pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer, on a demandé quelques explications à David Coppi, journaliste au service politique.

