Lior Refaelov souhaite poursuivre l’aventure à Anderlecht: il attend une proposition de contrat des Mauves

Auteur de deux buts, Lior Refaelov a encore démontré face à Eupen qu’il pouvait être important pour Anderlecht à bientôt 37 ans. Le médian israélien – 5 buts et 7 assists en 21 matches – a encore faim de foot et se voit bien poursuivre à Anderlecht avec qui il espère toujours décrocher un trophée.

Une bonne nouvelle pour le RSCA qui ne doit pas traîner, le joueur étant en fin de contrat en juin 2023. Des discussions ont été lancées entre l’entourage et le RSCA mais, jusqu’ici, aucune proposition concrète n’est parvenue au principal intéressé. Forcément, l’actuelle absence de Peter Verbeke et l’inconnue planant autour du futur T1 n’aident pas. Anderlecht sait qu’à partir du 1er janvier, Refaelov sera libre de s’engager où il le souhaite. Et il y aurait déjà des candidats – un club belge, un de MLS et d’Israël – pour l’ancien de l’Antwerp. Un « Great Old » ayant trop tardé pour renouveler Refaelov et qui avait été doublé par… Anderlecht au printemps 2021…