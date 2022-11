Mondial 2022: le Qatar accusé d’avoir espionné la Fifa pendant neuf ans

D’après l’enquête de la SRF, jusqu’à 66 agents auraient été dépêchés pendant neuf ans et sur les cinq continents pour pirater les mails et mettre sur écoute les hauts fonctionnaires de la Fifa. La SRF estime le coût de cette opération à 387 millions de dollars.

Sepp Blatter, qui a été président de la Fifa jusqu’en 2015 – et qui occupait donc encore ce poste quand la Coupe du monde a été attribuée au Qatar en 2010 – ferait partie des personnes visées par cette opération d’espionnage. « J’ai remarqué de temps en temps que mon téléphone était sur écoute et que dans mon entourage des gens transmettaient des informations qu’ils ne devaient pas. Que cela ait été une affaire d’espionnage organisée au sein de la Fifa, cela me surprend et c’est inquiétant », témoigne Sepp Blatter à la RTS, la chaîne de télévision romande de Suisse.

Cette opération, pour laquelle le Qatar aurait fait appel à une entreprise américaine, Global Risk Advisors, dirigée par un ancien espion de la CIA Kevin Chalker, visait à faire taire les critiques contre l’attribution de la Coupe du monde au Qatar pour s’assurer qu’elle ne leur file pas entre les doigts. Les candidatures adverses auraient donc été espionnées, et une fois l’attribution officialisée, Global Risk Advisors aurait fait en sorte que les critiques pointant la corruption ou les violations des droits humains ne sont pas suffisamment fortes pour que la Fifa retire la Coupe du monde au pays du Golfe.

L’émir qatari, Tamim bin Hamad Al Thani est, selon les informations de la SRF, directement mis en cause. L’enquête l’accuse d’avoir personnellement ordonné l’obtention de listes détaillées des appels et des messages de plusieurs membres haut placés de la Fifa.