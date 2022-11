La Gantoise, au pied du mur en Conference League, devra absolument gagner contre Molde: «Le match de la dernière chance»

Avec seulement 5 points en autant de rencontres dans le groupe F, et deux longueurs de retard sur son adversaire norvégien, La Gantoise devra gagner contre Molde si elle veut atteindre la deuxième place qualificative dans le groupe F de la Conference League. Avec le championnat et la Coupe, Hein Vanhaezebrouck considère la campagne européenne comme un objectif, qui a été fixé «en début de saison, au moment aussi où tout le monde est encore disponible à 100%.» Aujourd’hui, la situation a changé. Mais «nous n’allons pas nous cacher derrière cela et continuer à viser ces trois objectifs», se défend l’entraîneur gantois.

«Gagner est la seule chose à faire dans ce match de la dernière chance», résume ainsi Van Haezebrouck. Et Michael Ngadeu de lui emboîter le pas. «Il ne nous reste qu’une seule chose à faire et c’est de gagner. Cela crée-t-il une pression supplémentaire pour les joueurs? Je n’appellerais pas cela une pression supplémentaire ou un stress, mais plutôt une saine excitation. Après tout, tout le monde veut jouer en Europe le plus longtemps possible. Nous pouvons y parvenir», a ainsi rapporté le défenseur camerounais.