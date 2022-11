Touchée dans ses infrastructures vitales, l’Ukraine se prépare à affronter l’hiver

Plus d’eau ni d’électricité. Après des frappes massives de la Russie contre les infrastructures dans plusieurs régions d’Ukraine ce lundi, une bonne partie de la capitale ukrainienne, ainsi que nombreuses villes dans tout le pays, récupéraient péniblement un accès stable à leurs ressources. Le bilan est lourd : la Russie a lancé lundi 55 missiles de croisière, un missile air-sol, 22 missiles antiaériens et 5 drones. Ces derniers visaient visiblement des cibles civiles. Le sud du pays n’a pas été épargné, le Kremlin visant la contre-offensive ukrainienne qui se prépare en direction de Kherson et s’appliquant à détruire des « infrastructures critiques ».

1