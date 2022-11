Enquête interne sur un policier, qui exercerait comme travailleur du sexe: «Les règles concernant l’occupation secondaire sont claires» Si les policiers et les policières peuvent exercer une activité complémentaire, celle-ci est cependant soumise à des conditions.

La police de Bruxelles a ouvert une enquête interne sur l’un de ses membres, qui aurait un revenu complémentaire en tant que travailleur du sexe, indique mercredi une porte-parole, confirmant une information de Het Laatste Nieuws. « Les règles concernant l’occupation secondaire sont claires, aucune activité complémentaire ne peut être exercée en conflit avec la neutralité et la déontologie de la police », a souligné la porte-parole.

Selon Het Laatste Nieuws, la personne concernée est un inspecteur de police, qui a posté une annonce sur le site web pour adultes Quartier Rouge.

L’annonce a été portée à l’attention du chef de corps, qui a immédiatement demandé une enquête sur l’inspecteur impliqué, a expliqué la porte-parole de la zone Ilse Van de Keere.

Si les policiers et policières sont autorisés à exercer une activité complémentaire, celle-ci est cependant soumise à conditions. « Les règles sont claires et se trouvent dans la circulaire ministérielle du 3 mai 2019 : on ne peut exercer d’activité complémentaire qui entrerait en conflit avec la neutralité et la déontologie de la police et l’on doit toujours se conformer à l’obligation de notification à l’employeur », a insisté la porte-parole.