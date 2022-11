Après la cohue à Walibi, l’analyse sévère de Test-Achats

De plus en plus de Belges veulent vivre le grand frisson d’Halloween, et des milliers se sont rués vers le parc Walibi, débordant la capacité d’accueil du parc. Les refoulés furent nombreux et le mécontentement a suivi.

Un week-end et un début de semaine ensoleillés, un jour férié, des vacances scolaires, voilà le cocktail idéal pour quatre jours de forte affluence dans les parcs d’attractions. Le parc Walibi en a fait les frais, et s’est vu débordé par des milliers de personnes, impatientes de vivre le grand frisson promis. Il affirme avoir prévenu ses abonnés et détenteurs de billets, via mails et réseaux sociaux, de la forte affluence attendue. Certains clients réfutent pourtant cette information ou ont décidé de tenter leur chance. Pour Julie Frère, porte-parole de Test-Achats, « ceux qui avaient un abonnement pouvaient raisonnablement s’attendre à pouvoir entrer sans problème ».