Hendrik Van Crombrugge, le capitaine anderlechtois, avant le match capital à Silkeborg: «On est prêt»

Quand le capitaine se présente face à la presse, le moment est important. Le match à Silkeborg ce jeudi soir en est un évidemment pour le Sporting d’Anderlecht contraint de gagner au Danemark pour poursuivre son parcours européen. « Cela ne change rien pour nous », avance l’ancien d’Eupen. « On attaque chaque rencontre avec une philosophie positive et l’envie de gagner. On ne ressent d’ailleurs pas plus de pression que d’habitude. Il y en a toujours à Anderlecht. On a tous envie de jouer ce match avec beaucoup d’enjeux. On est prêt. »

Ce n’est pas le sentiment de supporters bruxellois depuis quelques semaines à l’encontre du capitaine du RSCA à qui certains reprochent des interventions récentes ratées contre le FCSB ou Eupen. « Je ne sais pas ce qui est dit de moi à l’extérieur et cela ne m’intéresse pas », balaie Van Crombrugge. « Ce qui compte, ce sont les avis en interne. » Le dernier rempart du RSCA reconnaît tout de même l’un ou l’autre récent errement. « Je suis toujours dur envers moi-même et j’ai fait une erreur sur le but de Stef Peeters. À moi de me concentrer sur le prochain match. » Avec une seule envie : faire taire les critiques naissantes.