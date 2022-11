Inflation: la Fed relève son taux de 0,75 point de pourcentage, son plus haut niveau depuis 2008

La Fed a, comme attendu, relevé de 0,75 point de pourcentage son taux directeur, désormais situé entre 3,75 et 4,00 %. Il s’agit de son plus haut niveau depuis janvier 2008.

La banque centrale américaine a relevé mercredi ses taux à leur plus haut niveau depuis près de 15 ans, et pense continuer à les augmenter, cherchant à tout prix à juguler la forte inflation, une tâche compliquée cependant par la menace d’une récession.

Et les responsables de l’institution, par ailleurs, disent anticiper « que de nouvelles hausses des taux seront appropriées », selon un communiqué de presse publié à l’issue de deux jours de réunion. Ils indiquent cependant que les effets sur l’économie des relèvements déjà effectués depuis le mois de mars devront être pris en compte pour établir le rythme des hausses qui seront décidées lors des prochaines réunions. Cela pourrait signaler des hausses moins rapides dans les mois à venir. Il faut en effet des mois pour que ces décisions de la Fed aient un effet sur l’économie.

L’inflation, ainsi, était encore en septembre de 6,2 % sur un an, proche de ses plus hauts niveaux depuis plus de 40 ans, selon l’indice PCE privilégié par la Fed, dont l’objectif est de la ramener à 2 %. Une autre mesure, l’indice CPI, qui fait référence notamment pour l’indexation des retraites, a montré une hausse des prix de 8,2 % sur un an en septembre.

La hausse du taux directeur décidée mercredi est la sixième d’affilée depuis le mois de mars, lorsqu’il se trouvait entre 0,00 et 0,25 %, au plus bas afin de stimuler la consommation économique pendant la crise du Covid-19. La Fed avait commencé par la hausse habituelle de 0,25 point, avant d’accélérer à 0,50, et enfin, à quatre reprises désormais, de 0,75 point.