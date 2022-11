Israël se dirige vers la coalition la plus à droite de son histoire

A 73 ans, Benyamin Netanyahou s’offre le second come-back de sa vie politique. La victoire de son bloc est plus large que prévue, et les moins de 15 % de bulletins qui doivent être dépouillés ne devraient pas changer le résultat : la nouvelle coalition devrait être forte de 65 sièges, score confortable, qui sort Israël de sa crise politique, pour l’ancrer durablement à droite. Ce camp dit « national » compte quatre partis : le Likoud, à 32 sièges, deux partis ultra-orthodoxes à 19, qui augmentent leurs scores, et l’alliance d’extrême-droite du parti sioniste religieux et de Puissance juive entre 14 et 15 sièges – contre 6 dans la dernière législature. « Si les résultats se confirment, je mettrai en place un gouvernement national qui s’occupera de tous les citoyens d’Israël », a déclaré le Premier Ministre le plus pérenne de l’histoire du pays, amené à améliorer son score.