Quand l’art passe les barreaux des prisons

Pour relier des mondes a priori coupés l’un de l’autre, les porteurs de ces projets s’y sont pris chacun à leur manière. L’exposition Beyond Fences-au-delà des barrières est le produit d’une formation qualifiante de photographie au sein de la prison de Forest, dont le résultat est exposé au musée de la photo de Charleroi. Tandis que le quasi musée est un projet en plusieurs temps, qui débute par la création d’œuvres originales au sein de la nouvelle prison de Haren. Avec un objectif clairement social pour le premier, et plus « relationnel » pour le second, ces deux initiatives doivent composer avec la rigidité du milieu carcéral.