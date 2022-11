Jets privés, yachts, villas: Radja Nainggolan se lance dans la location de services de luxe

Radja Nainggolan, associé à la société anversoise The Aviation Factory, a fondé l’entreprise RADLab. Celle-ci est active dans la location de jets privés, de yachts et de villas de luxe, pour un public d’artistes et sportifs fortunés.

La nouvelle société de l’ancien Diable rouge vise par exemple les footballeurs amenés à partager un vol privé après un match international, à se déplacer rapidement en période de transferts ou encore des DJ qui doivent se produire dans plusieurs endroits en un week-end.

The Aviation Factory n’en est pas à son coup d’essai dans le milieu du football, puisque la compagnie anversoise était en charge des déplacements des Diables rouges lors de l’Euro l’an dernier.