Ligue des champions: le PSG mène sur la pelouse de la Juve, l’AC Milan déroule face à Salzbourg (direct)

Déjà qualifié pour les 8e de finale, le PSG termine ce mercredi la phase de poule de la Ligue des champions face à la Juventus avec pour but de se simplifier le futur tirage au sort. Dans le groupe E, l’AC Milan a besoin d’un point pour se qualifier.

Dans le groupe E, le géant européen, l’AC Milan (2e avec 7 points), deuxième au nombre de titres en C1 (7), doit au moins décrocher un point contre Salzbourg (3e avec 6 points) pour rallier la phase finale. Les Rossoneri n’ont plus atteint ce stade depuis l’exercice 2013-2014.

Pour Chelsea et Manchester City, assurés de terminer premiers de leur groupe, l’ultime rencontre face au Dinamo Zagreb et à Séville, aura valeur de test pour les habituels remplaçants. Les internationaux se reposeront à deux semaines et demie du début de la Coupe du monde.

Groupe E

AC Milan — RB Salzbourg

Chelsea — Dinamo Zagreb

Groupe G

Copenhague — Dortmund

Manchester City — Séville FC

Groupe H

Maccabi Haïfa — Benfica

Juventus Turin — Paris SG