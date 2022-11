Climat: l’Europe se réchauffe deux fois plus vite que la planète

Si la tendance au réchauffement se poursuit, les chaleurs exceptionnelles, les feux de forêt, les inondations dévastatrices et les autres effets du changement climatique feront payer un tribut de plus en plus lourd à la société, aux économies et aux écosystèmes, rapporte l’ONU.

La température moyenne en Europe a augmenté deux fois plus vite que la moyenne mondiale au cours des 30 dernières années. Elle est aussi la plus élevée de tous les continents. Si la tendance au réchauffement se poursuit, les chaleurs exceptionnelles, les feux de forêt, les inondations dévastatrices et les autres effets du changement climatique feront payer un tribut de plus en plus lourd à la société, aux économies et aux écosystèmes, selon un nouveau rapport publié mercredi par l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Le rapport « State of the Climate in Europe », produit conjointement avec le service sur le changement climatique Copernicus de l’Union européenne, couvre la période 2021 et fait partie des rapports régionaux de l’OMM destinés à fournir aux décideurs des informations scientifiques localisées.