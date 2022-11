Libéré, Stipe Perica doit maintenant enchaîner et lancer sa carrière au Standard

Stipe Perica est-il lancé ? Désespérément muet depuis son arrivée à Sclessin, alors que Ronny Deila et Fergal Harkin comptaient sur son gabarit et son sens du but pour solutionner au plus vite une partie des problèmes offensifs du Standard, l’attaquant croate s’était ménagé, lors des 236 minutes disputées depuis son retour en Belgique, plusieurs belles possibilités, sans jamais parvenir à trouver l’ouverture. « Perica doit être un peu plus calme et se concentrer sur sa tâche », avait expliqué l’entraîneur norvégien à deux jours du déplacement à Zulte Waregem. « Si c’est le cas, le but finira par tomber. Il est obnubilé par le fait de marquer. C’est dans son ADN et c’est très bien ainsi mais quand on pense trop à quelque chose, cela n’arrive pas… »