Hervé Koffi a fait son retour entre les perches carolos: «Comme un nouveau départ»

Hervé Koffi est de retour. Dimanche, après cinq rencontres à l’écart de l’équipe, le gardien burkinabé a retrouvé ses prérogatives dans les buts carolos, face à l’Antwerp. Un retour salué par une victoire probante, une clean sheet (sa deuxième personnelle depuis le début de saison) mais aussi, déjà, un titre d’homme du match décerné par les supporters. Le sourire retrouvé, il accepte de revenir avec nous sur cette période difficile.

Comment avez-vous vécu ce retour ?

L’avant-match était un peu plus délicat que d’habitude. Il fallait bien me préparer, mentalement et physiquement pour être à la hauteur. Pour moi, c’était un soulagement. C’est vrai que, depuis le début de saison, j’avais eu quelques matches difficiles.