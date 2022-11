Ligue des champions: Bruges et dix Belges au rendez-vous des huitièmes

Sans forcer, l’AC Milan de De Ketelaere, Origi, Saelemaekers et Vranckx a décroché, face à Salzbourg, le dernier ticket pour les huitièmes de finale.

Naples, le Bayern, Tottenham, Chelsea, Manchester City, le Real Madrid ou Benfica (qui a décroché la 1re place de son groupe devant le PSG en marquant 6 buts à Haifa !) : que du lourd, pour Bruges qui connaît depuis ce mercredi soir ses sept adversaires potentiels en huitième de finale de la Ligue des champions (tirage le 7 novembre). Comme la veille, l’essentiel du suspense était concentré dans un seul groupe, celui de l’AC Milan et de Salzbourg. À San Siro, les Rossoneri n’avaient besoin que d’un point face aux Autrichiens pour décrocher le dernier ticket des huitièmes, mais ils ont fait mieux, beaucoup mieux dans une rencontre dominée de bout en bout. Plutôt que de compter sur ses Belges (De Ketelaere monté à la 76e, Origi sur le banc, Saelemaekers blessé), Stefano Pioli a préféré miser sur ses Français : Theo Hernandez, qui a frappé le poteau après trois minutes, Pierre Kalulu, impérial en défense, et Olivier Giroud, double buteur mais aussi passeur pour Rade Krunic juste après le repos (46e). Battu 4-0, Salzbourg (où Ignace Van der Brempt est resté sur le banc) est tout de même renversé en Europa League, comme l’Ajax, Leverkusen, Barcelone, le Sporting Portugal, le FC Séville, le Shakhtar et la Juventus.

Grâce à cette qualification milanaise (attendue depuis 9 ans !), ils seront donc dix Belges (outre les Brugeois) au rendez-vous des huitièmes de finale. Thibaut Courtois a contribué, comme ses attaquants, au large succès du Real Madrid (le 102e de Carlo Ancelotti en C1, record de Sir Alex Ferguson égalé) en arrêtant un penalty face au Celtic. Eden Hazard, lui, était absent en raison d’une blessure musculaire. En moins d’un quart de jeu, Kevin De Bruyne a réussi à délivrer une nouvelle passe décisive pour permettre à Man City de terminer en beauté face à Séville (2-1). À Copenhague, Dortmund n’a pas bien joué (1-1), privé de Thomas Meunier, mais a tout de même marqué grâce à Thorgan Hazard. D’une très belle volée, le Brainois a fait trembler les filets pour la deuxième fois de sa carrière en Ligue des champions, deux ans presque jour pour jour après son but à Bruges. À noter que du côté de Milan, en plus de De Ketelaere, Origi et Saelemaekers, Aster Vranckx pourrait être ajouté au groupe européen du club italien pour la suite de la compétition, lui qui n’était pas éligible lors de cette phase de groupe.