Rafael Nadal, éliminé dès son entrée en lice à Paris: «J’espère aller aux Masters de Turin, même si ces derniers mois n’ont pas été parfaits»

En conférence de presse, Nadal a expliqué avoir besoin de « temps sur le circuit » pour retrouver son niveau après deux mois d’absence, affirmant sa ferme intention de jouer les Masters de Turin (13-20 novembre). « Je pense que je vais y aller, je n’ai pas d’autre plan en tête que d’aller à Turin, donc j’espère y être », a confié l’Espagnol. « S’il ne m’arrive rien jusqu’à dimanche prochain (13 novembre, le premier jour du tournoi, ndlr), je ne vois pas de raison de ne pas aller à Turin. Mon intention, c’est d’y aller, point final. J’ai envie de jouer, même si, bien sûr, ces derniers mois n’ont pas été parfaits pour moi. Je n’ai rien à perdre à y aller après une bonne saison. Si je me sens bien, je vais essayer d’y arriver un peu plus tôt que d’habitude pour m’y entraîner (avec les meilleurs) et me donner une chance de jouer un nouveau Masters. Vous ne savez jamais quand ça sera le dernier, surtout à mon âge. Je vais faire de mon mieux, et l’année prochaine, je me battrai pour y revenir. »