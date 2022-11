Isolez la porte d’entrée

Isoler son logement, cela peut sonner comme des travaux lourds et coûteux. Certes, il est préférable de les réaliser si l’on peut. Le retour sur investissement sera très rapide. Mais certains petits travaux moins chers et rapides, faisables également par les locataires, permettent de faire maigrir la facture de chauffage. Là aussi, l’habitant peut rapidement récupérer sa mise de départ grâce aux économies d’énergie. Isoler le plancher d’un grenier non aménagé permet un gain de 40 euros par mètre carré par an, calcule l’ASBL Ecoconso. Isoler le plafond de la cave : gain de 20 euros/m²/an. Isoler les conduites d’eau chaude dans les pièces non chauffées : gain de 32 euros/m/an. Etanchéifier une porte qui donne vers l’extérieur : économie de 40 à 180 euros/an. Etanchéifier une fenêtre : économie de 40 à 120 euros/an par fenêtre.