Une égalité quasi parfaite: voici pourquoi le PSG finit 2e de son groupe derrière Benfica en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a laissé échapper la première place de son groupe de Ligue des champions malgré sa victoire à la Juventus Turin (2-1), mercredi, doublé par Benfica, qui a cartonné chez le Maccabi Haïfa (6-1). Les deux clubs ont été départagés par un critère encore jamais utilisé dans l’histoire de la compétition.

C’est en effet le septième critère qui a déterminé qui du PSG ou de Benfica finissait en tête de ce groupe. Les trois premiers critères de l’UEFA concernent les confrontations directes, mais dans ce cas-ci, les deux duels se sont conclus sur le score de 1-1. La suite prend en compte la prestation en phase de groupes en général et là aussi, aucune différence : 14 points, 16 buts marqués et 7 encaissés. C’est donc le septième critère qui a été déterminant : celui du plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur.