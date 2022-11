Good Move: voici les sanctions prévues dès la fin novembre dans le centre de Bruxelles

Une dizaine de filtres de circulation deviendront effectifs. Concrètement, les conducteurs ne pourront plus passer dans certaines rues sans une dérogation. Les filtres fonctionneront avec un système de reconnaissance de plaques d’immatriculation. Un dispositif de caméras ANPR permettra de faire le tri parmi les automobilistes. « Ceux sans dérogation recevront dans un premier temps un courrier d’avertissement. Et dans un second temps, si cela se répète, une sanction administrative communale », explique le cabinet de l’échevin bruxellois de la mobilité Bart Dhondt (Groen).

À lire aussi Good Move: la carte des nouveaux filtres de circulation en service dès fin novembre

Le montant des sanctions administratives prévu s’élèvera à 58 euros. En attendant, les autorités locales font d’importants efforts de communication auprès des commerçants. Le nombre de dérogations demandées s’avère encore assez faible.

À lire aussi Good Move: la résistance au changement n’explique pas tout

« Un certain nombre d’entreprises n’étaient pas au courant de ces possibilités. On a notamment travaillé par courrier et avec les fédérations professionnelles comme UCM et la Fédération Horeca Bruxelles. J’invite toutes les entreprises qui lisent cet article à prendre contact avec l’administration et demander cette dérogation », indique Fabian Maingain. Les demandes de dérogation peuvent être envoyées à l’adresse e-mail camera@brucity.be.