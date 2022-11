Stib: quatre lignes perturbées pendant des semaines

Suite à des travaux situés chaussée de Haecht, entre la rue Seutin et la place Pogge, les lignes 93, 65 et 66 seront perturbées. La ligne de Noctis N04 sera également impactée.

Quatre lignes impactées

Les trams 92 sont remplacés par des T-bus entre Sainte-Marie et Schaerbeek Gare. Afin de donner correspondance avec les métros ligne 2 et 6, les T-bus circulent jusqu’à la station Botanique. Direction Schaerbeek Gare, les T-bus desservent tous les arrêts du tram. Direction Botanique, les T-bus sont déviés entre Verboekhoven et Sainte-Marie par la place Colignon et la rue Royale Sainte-Marie.

Les bus 65 et 66 direction Gare Centrale sont déviés entre les arrêts Robiano et Rosa Parks par la rue Royale Sainte-Marie et la rue Royale. Les arrêts Méridien, Rue Traversière, Quetelet, Madou, Presse et Parc restent desservis en direction de Machelen / Péage.

Les bus N04 direction Gare Centrale sont déviés entre Robiano et Sainte-Marie par la rue Royale Sainte-Marie. L’arrêt Robiano est déplacé rue Rogier 226, à l’arrêt du tram 25 direction Rogier.