Le gouvernement dégage 1,2 million pour sécuriser les infrastructures énergétiques

Le gouvernement fédéral a dégagé une enveloppe supplémentaire d’1,2 million d’euros par an pour la sécurisation des infrastructures énergétiques sensibles du pays contre d’éventuelles (cyber)attaques, écrit jeudi le journal Het Laatste Nieuws. L’information est confirmée par le cabinet de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen).

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les infrastructures énergétiques sont devenues de plus en plus des cibles d’actes de sabotage, comme l’a illustré le sabotage du gazoduc Nord Stream 1. La ministre de l’Énergie a dès lors décidé de décupler le nombre d’opérateurs d’infrastructures critiques, de trois à 33. Ils doivent désormais satisfaire à une législation plus stricte, tant en matière de sécurité que de cybersécurité. Il a également été demandé à l’administration de l’Énergie de mener des inspections supplémentaires sur les infrastructures gazières belges en mer du Nord.