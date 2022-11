Le Club de Bruges et l’Union qualifiés, Anderlecht et La Gantoise dos au mur: la Belgique peut-elle fait un 4 sur 4 en Europe?

Le Club de Bruges en Ligue des champions et l’Union Saint-Gilloise en Europa League vont passer l’hiver au chaud, déjà qualifiés pour les 8es de leur compétition respective. Le sort n’est par contre par encore scellé pour deux autres clubs belges sur la scène européenne : Anderlecht et La Gantoise. Tout se jouera ce jeudi soir lors de la 6e et dernière journée de phase de groupes.

Troisième du groupe B de la Conference League avec 5 points, un de moins que Silkeborg, Anderlecht sera dans l’obligation de l’emporter lors de son déplacement au Danemark à 21h00. Sur une pelouse synthétique, les Anderlechtois devront faire sans Amir Murillo, suspendu, tandis que Yari Verschaeren et Benito Raman sont de retour après une blessure.