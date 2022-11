Exportation des céréales ukrainiennes: l’ONU confirme le retour à la normale

Le JCC annonce également que la délégation de Russie, qui les avait suspendues samedi, « a repris le travail et les inspections conjointes » de navires, avec les inspecteurs ukrainiens, turcs et des Nations unies. Le ministère turc de la Défense avait annoncé plus tôt que six cargos chargés de céréales avaient quitté dans la matinée les ports ukrainiens après la reprise du trafic conclue la veille.

Plus de 120 bâtiments attendent au large d’Istanbul de pouvoir prendre la mer, pour la grande majorité d’entre eux à destination de l’Ukraine, précise le JCC. Chaque inspection de navire, obligatoire selon l’accord, prend d’une à trois heures.

Le trafic a été ralenti puis interrompu le long du corridor en Mer Noire après que la Russie a suspendu vendredi sa participation à l’accord en accusant l’Ukraine d’avoir profité du couloir maritime pour conduire une attaque de drones visant la Crimée annexée.

Après médiation de la Turquie et de l’ONU, Moscou a annoncé son retour mercredi en estimant avoir obtenu suffisamment de garanties de la part de Kiev. L’accord, signé pour quatre mois, expire le 19 novembre et Moscou indique jeudi ne pas avoir encore décidé de sa prolongation.

Aval russe incertain

La Russie n’a pas encore décidé si elle donnerait ou non son aval à une extension de l’accord sur les céréales ukrainiennes qui expire dans un peu plus de deux semaines, a déclaré jeudi le Kremlin, indiquant qu’il voulait d’abord en « évaluer » l’impact.