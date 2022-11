Guerre en Ukraine: l’armée russe construirait une structure mystérieuse à la centrale nucléaire de Zaporijia

L’armée russe interdit au personnel de la centrale nucléaire d’accéder au site de construction. On ignore donc ce que les Russes construisent exactement.

L’autorité nationale ukrainienne de réglementation nucléaire (SNRI) a signalé des travaux illégaux qui se produiraient dans une installation de stockage de combustible nucléaire de la centrale nucléaire de Zaporijia, a rapporté Het Laatste Nieuws. Cette construction mystérieuse est, selon l’autorité ukrainienne, une violation des « normes et réglementations ukrainiennes en matière de sécurité nucléaire et de radiation », déclare-t-elle sur son site web.

L’opérateur ukrainien d’énergie nucléaire Energoatom a quant à lui alerté sur les dangers de cette construction mystérieuse. L’entreprise publique accuse l’armée russe de préparer « un acte de terrorisme en utilisant des matières nucléaires et des déchets radioactifs stockés dans la centrale ». La destruction d’un des 173 conteneurs de combustible nucléaire usé situé dans l’installation de stockage « pourrait entraîner un accident radiologique et une contamination radiologique de plusieurs centaines de kilomètres carrés », met en garde Energoatom.

La centrale de Zaporijia, la plus grande d’Europe, est occupée depuis début mars par les troupes russes, mais se trouve non loin de la ligne de démarcation entre les territoires contrôlés par Kiev et ceux occupés par Moscou.