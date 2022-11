Inflation: la liste des produits qui ont le plus augmenté en octobre

Depuis quelques mois, le prix moyen du caddie ne cesse de grimper. Voici les produits qui flambent le plus.

Au supermarché, le prix du caddie ne cesse d’exploser. Depuis la rentrée, Test Achats et RTL Info suivent l’évolution des prix des produits les plus achetés par les Belges. Au total, le prix de quelque 3.000 produits vendus dans les magasins Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Lidl et Albert Heijn sont analysés.

La première constatation qui en ressort est que le prix général du caddie « normal » d’un ménage de deux personnes a augmenté, atteignant les 477 euros en octobre 2022, contre 468 euros en septembre 2022 et 414 euros en octobre 2021. Cela représente une augmentation moyenne globale de 15,31 % par rapport à octobre 2021.