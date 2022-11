«On ne peut pas dire que c’est un virtuose», «Pas Ronaldinho ou Messi»: des commentateurs français n’auraient pas dû critiquer De Bruyne en plein match

Kevin De Bruyne n’a pas eu besoin de beaucoup de temps sur le terrain pour se montrer décisif avec Manchester City ce mercredi. Monté au jeu à la 70e, le Diable rouge a délivré une passe décisive magistrale à Julian Alvarez pour faire 2-1 face à Séville (score final 3-1). Semaine après semaine, De Bruyne prouve qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Pourtant, certains ne semblent pas vraiment d’avis à le mettre à la table des grands du foot.

Aux commentaires de ce match de Ligue des champions mercredi soir pour beIN Sports, Omar Da Fonseca a estimé que De Bruyne n’était pas « un virtuose ». « Ce n’est pas Ronaldinho, ce n’est pas Messi, ce n’est pas Neymar », lance-t-il. Le journaliste qui commente avec lui enchérit. « Ce n’est pas Cristiano (Ronaldo, NDLR), ce n’est pas non plus un physique », entame le journaliste. Sauf qu’au même moment, De Bruyne calibre une passe millimétrée pour Alavrez, qui s’en va marquer un but. De quoi couper le sifflet aux commentateurs, Da Fonseca laissant échapper un « woaaah » tandis que le journaliste ne peut que reconnaître le « magnifique » geste du Belge. Rien de mieux que les actions pour répondre à certains commentaires.