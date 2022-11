Frank Defays avant le déplacement du Sporting de Charleroi à Genk: «On doit être dans la même optique que contre l’Antwerp»

Sorti quelque peu de la crise en s’imposant contre l’Antwerp dimanche soir, le Sporting de Charleroi s’apprête à en découdre avec un morceau plus gros encore ce vendredi à la Cegeka Arena. « Genk domine le championnat à tous les niveaux : physiquement, tactiquement et mentalement, comme on l’a vu à 10 contre 11 face à Malines. On doit être dans la même optique que contre l’Antwerp si ce n’est qu’on a plus de bases grâce à notre succès. On n’a toutefois pas changé notre façon de voir les choses et on va entamer notre deuxième combat. On a profité de la victoire parce que c’était important de le faire, mais on s’est tout de suite tourné vers la suite et ce match contre Genk », expliquait Frank Defays ce jeudi en début d’après-midi.

Privé de Ken Nkuba, suspendu pour abus de cartons jaunes, le T1 intérimaire des Zèbres estime qu’il dispose d’un profil similaire pour remplacer le Diablotin. « Le point positif est d’avoir un joueur comme Jackson Tchatchoua qui a le même genre de profil que Ken. C’est à nous à le mettre en confiance pour qu’il puisse donner des assists ou marquer. »