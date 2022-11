Prix Goncourt à Brigitte Giraud: «Vivre vite», un roman qui se lit à toute allure

Le prix Goncourt 2022 est attribué à Brigitte Giraud, mais au quatorzième tour seulement, signe de débats longs et peut-être houleux, pour Vivre vite , un roman (à peine un roman) magnifique inspiré par la mort de Claude, son compagnon, le 22 juin 1999, c’est-à-dire qu’il a longuement mûri dans le pénible et indispensable travail du deuil, le temps de comprendre quelles sont les questions qui se cachent derrière un accident de moto – des circonstances idiotes, comme souvent dans le cas des morts prématurées, et qui auraient pu être très différentes.