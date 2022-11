Prix Renaudot: avec Liberati, le réel et la fiction se confondent

Simon Liberati est sans doute un homme de performances. Il ne doit pas être courant d’être couronné par deux prix littéraires importants à treize ans d’intervalle. Pour deux romans, Jayne Mansfield 1967 et Performance, qui fonctionnent sur le même principe : l’auteur s’empare d’un personnage, d’un événement et en fait une fiction. Simon Liberati aime s’emparer de la réalité pour asseoir son romanesque. Jayne Mansfield, Eva, California Girls s’appuient sur l’histoire de personnages réels. Il reprend la formule pour Performance. Formule ? Non : il ne s’agit jamais de répéter la même structure ni la même écriture, il s’agit surtout de rêver le réel, de s’inspirer de l’authentique pour assurer la fiction.