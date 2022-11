«Close», «Mascarade», «Overdose»: les trois sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

De Lukas Dhont, avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker, 105 mn.

Amis depuis toujours, Léo et Rémi partagent tout. Encore dans les jeux d’enfance, avec un imaginaire prêt à l’aventure, ils entrent ensemble au collège mais le regard des autres révèle quelque chose de leur relation que Léo ne soupçonnait pas. Pour Léo, Rémi est comme un frère. Les autres leur demandent s’ils sont ensemble… Léo répond avec force que non et, peu à peu, prend de la distance par rapport à Rémi. Hypersensible, Rémi est profondément blessé par ce changement d’attitude…