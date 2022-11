La mâche, la salade de la bonne humeur

On l’appelle l’« oreille de rat » dans le Jura, la « laitue de brebis » en Champagne, la « poule grasse » à Lyon… Si l’énumération vous évoque la France paysanne, c’est sans doute parce que la mâche s’est vu affubler d’au moins autant de noms vernaculaires que l’Hexagone compte de régions. En Belgique, on parle plus souvent de « salade de blé ». Encore un compromis linguistique ? Possible : au début de l’automne, quand le cultivateur wallon sème son « oreille de lièvre », son voisin flamand récolte déjà la veldsla (« salade des champs ») qu’il avait plantée à la fin août. Pourtant, dans leur assiette, les mêmes feuilles vertes : une savoureuse salade de mâche.