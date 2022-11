Padel: le tournoi de Bruxelles avancé en 2023

C’est désormais officiel : les meilleurs joueurs de padel du monde reviendront à Bruxelles dans le cadre magique de la gare maritime de Tour & Taxis du 26 au 30 avril 2023 pour disputer un tournoi officiel du World Padel Tour. « Cette 2e édition aura lieu une semaine plus tôt que la précédente afin de ne pas tomber pendant les vacances scolaires des francophones et de mettre toutes les chances de notre côté pour accueillir un large public », a précisé l’organisateur Vincent Laureyssens au « Soir ». L’ambition reste d’attirer 50.000 spectateurs et près de 3.500 VIP sur l’ensemble de la semaine.

La vente des tickets débutera le 1er février, soit environ trois mois avant le début de l’événement. La formule sera légèrement modifiée avec des packs permettant d’assister à la journée complète. « On va privilégier l’accueil d’un maximum de monde à un prix plus abordable. »