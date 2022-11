Bayern Munich, Naples, Manchester City: découvrez les adversaires les plus probables du FC Bruges en huitième de finale de la Ligue des champions

Après les rencontres de ce mercredi 2 novembre en Ligue des Champions, le FC Bruges a de grandes chances de tomber contre une équipe du top européen lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un choc contre le Bayern Munich est le plus probable.

Avec son match nul contre le Bayer Leverkusen, le FC Bruges termine à la deuxième de son groupe en Ligue des Champions et doit donc affronter un premier de groupe. D’ici le tirage au sort des huitièmes de finale qui aura lieu ce lundi 7 novembre à 12h, il est déjà possible de connaître quelle équipe les Bruges sont les susceptibles de tirer au sort.

Selon le compte spécialisé dans les probabilités @MisterChip, le Bayern Munich est l’équipe avec la plus haute probabilité que le FC Bruges pourrait affronter en huitième de finale. Naples suit ensuite. Il est possible de faire ces probabilités, étant donné, que deux équipes d’une même nation ne peuvent se rencontrer dès les huitièmes de finale. De plus, deux équipes d’un même groupe ne peuvent pas de nouveau se rencontrer en huitième.