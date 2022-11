La guerre de la Russie en Ukraine va-t-elle finir comme celle des Etats-Unis au Vietnam?

La position de Vladimir Poutine face aux Ukrainiens est similaire à celle des Américains face au Vietcong il y a un demi-siècle. Mais si on suit la logique de cette comparaison, nous n’en sommes alors qu’en 1968 – soit à peine à la moitié du conflit.

On peut discerner de nombreuses similitudes entre les deux guerres. Toutes deux reposent sur des mensonges : dans les années 60, les Etats-Unis affirmaient qu’ils allaient sauver le monde du communisme au Vietnam ; la Russie prétend se défendre contre une « agression nazie » et « l’Occident collectif ». Les Russes d’aujourd’hui, comme les Américains d’hier, étaient convaincus qu’une population sous occupation les attendrait les bras grands ouverts, et que l’armée adverse était faible. Dans les deux cas, le moral en chute libre des envahisseurs, qui ne comprennent pas au nom de quoi ils risquent leur vie, les rend peu efficaces sur le champ de bataille.