«Des caravelles et des batailles», «Jacques», «La caravane de l’horreur»...: les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

« Des caravelles et des batailles » aux Martyrs ****

Dans un hôtel de montagne, une série de personnages venus d’on ne sait où vivent une existence où le temps semble s’être arrêté. On lit, on discute, on regarde les étoiles, on se baigne, on marche, on commente l’avancement du livre de l’écrivain, on organise une fête pour lui remettre un prix Nobel imaginaire… Formidablement interprété par une bande de comédiens qui semblent évoluer en apesanteur, ce spectacle est un merveilleux antidote à l’agitation du monde.